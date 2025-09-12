Hacker turchi pubblicano su X i numeri di telefono dei ministri israeliani. Oggi il premier del Qatar da Trump

07:54

Hacker turchi pubblicano su X i numeri di telefono dei ministri israeliani

Degli hacker turchi hanno pubblicato su X i numeri di telefono del presidente della Knesset e di diversi ministri del governo Netanyahu. Lo riferisce il sito d'informazione Ynet News. Così sono stati divulgati sul social i numeri di telefono del presidente della Knesset Amir Ohana e dei ministri del governo, tra cui Yariv Levin, Eli Cohen, Dudi Amsalem, Yoav Kisch, Miri Regev, Miki Zohar, Avi Dichter e Nir Barkat.

Inoltre, gli stessi hacker hanno pubblicato il numero dell'ex ministro della Difesa, Yoav Gallant, oltre a quello che presumibilmente appartiene al primo ministro Benjamin Netanyahu, ma hanno precisato che potrebbe non essere aggiornato. Ieri sera, un gruppo di hacker turchi aveva reso pubblico il numero di cellulare del ministro della Difesa, Israel Katz, e uno screenshot di una videochiamata effettuata al ministro, che ha risposto per errore.