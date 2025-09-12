Hacker turchi pubblicano su X i numeri di telefono dei ministri israeliani. Oggi il premier del Qatar da Trump

Roma, 12 settembre 2025 – Dopo il raid israeliano a Doha per colpire i vertici di Hamas il rischio di un’escalation del conflitto in Medio oriente resta elevato. Una “guerra” che diventa anche ibrida. Hacker turchi hanno infatti pubblicato su X i numeri di telefono dei ministri israeliano.
Intanto, nel giorno in cui l’Onu è chiamata a esprimersi sullo Stato di Palestina, il premier israeliano Netaniahu e il suo governo non accennano ad abbassare i toni. Sempre oggi il presidente degli Stati Uniti Donald Trump incontra a New York il primo ministro qatariota, lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, per discutere delle ripercussioni del raid israeliano, su territorio qatariota, contro leader di Hamas.
La diretta
Almeno 36 palestinesi sono stati uccisi e altri feriti dall'alba nei bombardamenti dell'esercito israeliano sulla Striscia di Gaza. Lo scrive l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Fonti mediche hanno riferito che, in uno degli attacchi più letali, 14 civili sono stati uccisi in un attacco aereo israeliano che ha preso di mira un'abitazione nella zona di Al-Tuwam, a nord di Gaza City. Secondo al-Jazeera i 14 morti sarebbero tutti membri della stessa famiglia.
Gli Emirati Arabi Uniti hanno convocato l'ambasciatore di Israele ad Abu Dhabi, Yossi Shelley, per un richiamo a causa dell'attacco israeliano in Qatar di martedì scorso. Lo riferisce l'emittente israeliana "Kan".
Oggi la "Dichiarazione di New York" verrà sottoposta al voto dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, chiamata a prendere una posizione formale sulla risoluzione che mira a dare nuova linfa alla soluzione dei due Stati tra Israele e Palestina, senza il coinvolgimento di Hamas.
Degli hacker turchi hanno pubblicato su X i numeri di telefono del presidente della Knesset e di diversi ministri del governo Netanyahu. Lo riferisce il sito d'informazione Ynet News. Così sono stati divulgati sul social i numeri di telefono del presidente della Knesset Amir Ohana e dei ministri del governo, tra cui Yariv Levin, Eli Cohen, Dudi Amsalem, Yoav Kisch, Miri Regev, Miki Zohar, Avi Dichter e Nir Barkat.
Inoltre, gli stessi hacker hanno pubblicato il numero dell'ex ministro della Difesa, Yoav Gallant, oltre a quello che presumibilmente appartiene al primo ministro Benjamin Netanyahu, ma hanno precisato che potrebbe non essere aggiornato. Ieri sera, un gruppo di hacker turchi aveva reso pubblico il numero di cellulare del ministro della Difesa, Israel Katz, e uno screenshot di una videochiamata effettuata al ministro, che ha risposto per errore.
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump incontrerà questa sera a New York il primo ministro qatariota, lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, per discutere delle ripercussioni del raid israeliano contro leader di Hamas nella capitale Doha, secondo i media arabi.