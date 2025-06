Iran-Usa. Trump: “Se Teheran tornerà al nucleare pronti a colpirli”. A Khamenei: “Devi dire la verità: sei stato battuto” e rivela: “L’ho salvato da una brutta morte”

08:47

Teheran: "Sì a consorzio regionale per nucleare sul territorio iraniano"

L'Iran è pronto a valutare un accordo sul nucleare che preveda l'arricchimento di uranio da parte di un "consorzio regionale operante sul territorio iraniano". In un'intervista esclusiva con Al-Monitor, l'ambasciatore iraniano alle Nazioni Unite, Amir Saeid Iravani, ha affermato che l'Iran è disposto a "collaborare con tutti i paesi della nostra regione che gestiscono reattori nucleari, sia per la sicurezza dei reattori che per la fornitura di combustibile", purché ciò sia un'iniziativa "complementare" e non sostituisca il programma nucleare nazionale iraniano. "In linea di principio - ha detto Iravani - non abbiamo obiezioni a riguardo", in riferimento all'ipotesi che Teheran accetti di limitare l'arricchimento a un consorzio nucleare regionale operante in Iran. "Tuttavia - ha aggiunto - dovremmo valutarlo in base ai dettagli di eventuali proposte che riceveremo". Media statunitensi, citando fonti dell'amministrazione Trump, hanno riferito che gli Stati Uniti hanno offerto un investimento di 20-30 miliardi di dollari, preferibilmente da paesi arabi del Golfo, per un programma nucleare civile iraniano senza arricchimento. Iravani ha dichiarato che l'Iran non porrebbe "alcuna restrizione" a tali investimenti, ma non li accetterebbe come "merce di scambio" occidentale per indurre l'Iran a rinunciare al suo diritto all'arricchimento sul proprio territorio. Iravani ha ribadito che l'Iran insiste nel voler "mantenere le capacità di produzione sul proprio suolo e all'interno del proprio territorio".

"Se si concluderà un nuovo accordo - ha precisato - saremo pronti a trasferire le nostre scorte di uranio arricchito al 60% e al 20% in un altro Paese e a farle trasferire fuori dal territorio iraniano in cambio di concentrato di uranio", un accordo simile a quello previsto dal precedente Piano d'Azione Congiunto Globale (Jcpoa). In alternativa, l'uranio arricchito potrebbe essere stoccato in Iran sotto sigillo dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea). "Questo, ovviamente, dipende dalla sostanza dei negoziati e dai termini di qualsiasi eventuale accordo. Pertanto, non è una linea rossa per noi", ha detto Iravani. Nonostante le preoccupazioni che l'Iran possa ritirarsi dal Trattato di Non Proliferazione Nucleare (Npt), Iravani ha chiarito che una legge approvata questa settimana dal parlamento iraniano, che sospende la cooperazione con l'Aiea, "non significa il ritiro dell'Iran dal Npt".

Qualsiasi accordo con gli Stati Uniti deve riconoscere "i diritti dell'Iran come membro responsabile" del Npt. "Non cerchiamo né più né meno dei diritti concessi a ogni altro membro del NPT", ha ribadito Iravani. "In base al NPT, ogni stato ha il diritto di condurre ricerche, produrre e utilizzare l'energia nucleare a scopi pacifici. Di conseguenza, intendiamo esercitare tutti e tre i pilastri di tale diritto, in particolare il diritto alla produzione nazionale", ha detto.