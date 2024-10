Bombardata la zona umanitaria di Khan Younis. A Gaza, 143 morti in poche ore. Tregua: nuova proposta del Mossad

07:22

Israele mette al bando l'Unrwa, la reazione: "Non andiamo via, solo Onu può chiuderla"

"Il fatto che queste leggi siano state approvate non significa che ci prepariamo ad andarcene. Non si può disfare unilateralmente un trattato multilaterale. Se un paese mette se stesso in una condizione di violazione della legge internazionale, non è automatico che l`intero sistema Onu segua quello che dice. Quanto accaduto è oltraggioso". Così Jonathan Fowler, funzionario per la comunicazione dell'Unrwa, ha commentato a Repubblica la decisione del parlamento israeliano di mettere al bando l'agenzia Onu per i rifugiati palestinesi.

"Non possiamo permettere che le nostre operazioni a Gaza si fermino - ha poi aggiunto - dobbiamo guardare negli occhi la gente della Striscia. Dobbiamo pensare a loro, ma anche al rischio del collasso dei sistemi sanitari, educativi e sociali in Cisgiordania e Gerusalemme Est. Se queste leggi venissero implementate, creerebbero anche un precedente pericoloso per le altre situazioni di conflitto in tutto il mondo. Il multilateralismo non sarà perfetto, ma è il sistema migliore che abbiamo".