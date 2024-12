Risoluzione Onu, sì alla creazione dei due Stati. Tregua in Libano, Katz avverte: “Se crolla, nessuna distinzione con Hezbollah”

07:34

Tregua in Libano, Katz: "Se crolla, penetreremo più in profondità"

La tregua in Libano appare sempre più appesa a un filo. Se il fragile accordo di cessate il fuoco con Hezbollah dovesse essere rotto, "agiremo con ancora maggiore forza e penetreremo più in profondità", ha minacciato ieri il ministro della Difesa israeliano Israel Katz il quale ha sottolineato che a quel punto le forze israeliane "non faranno più distinzioni tra Libano e Hezbollah". Katz, che ieri si è recato in visita nel nord di Israele, ha affermato che il governo libanese deve "autorizzare l'esercito regolare a far rispettare" i termini della tregua "tenendo Hezbollah lontano dal Litani e smantellando tutte le sue infrastrutture". Ha aggiunto: "Se il cessate il fuoco crolla, non ci saranno più esenzioni per lo stato del Libano. Faremo rispettare l'accordo con il massimo impatto e tolleranza zero. Se fino ad ora abbiamo fatto distinzioni tra Libano e Hezbollah, non sarà più così".