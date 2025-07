L’Idf espande le operazioni nel centro della Striscia. Evacuata Deir al-Balah, nuovi morti a Gaza City. Fonti Hamas: “L’accordo è pronto”

06:45

Espansione operazioni Idf a Gaza, in Israele cresce il timore per gli ostaggi

In Israele non èpassato inosservato l'annuncio delle Idf di un'espansione delle operazioni a Gaza nelle aree in cui finora non avevano operato, facendo scattare la paura per la sorte degli ostaggi ancora detenuti da Hamas. Lo riferisce il sito Ynet News che rilancia un appello delle famiglie degli ostaggi. "Qualcuno può garantirci che questa decisione non costerà la vita dei nostri cari? Questo rappresenta un pericolo tangibile e immediato per il loro destino", ha dichiarato il Quartier Generale delle Famiglie degli ostaggi, in risposta all'annuncio delle Idf. Il gruppo che riunisce le famiglie degli ostaggi ha inoltre affermato di "aspettarsi che il Primo Ministro, il Ministro della Difesa e gli alti funzionari delle IDF spieghino con urgenza ai cittadini israeliani e alle loro famiglie qual è il piano di combattimento e come esattamente protegge gli ostaggi ancora a Gaza. Ricordiamo solo con orrore l'uccisione di sei ostaggi nell'agosto dello scorso anno".