Guerra in Medio Oriente, ultima ora. Tre soldati americani uccisi, Biden: “Risponderemo”. Papa Francesco: “Urgente un cessate il fuoco globale”

06:30

Pap Francesco: "Siamo sull’orlo dell'abisso"

"Adesso il conflitto si sta drammaticamente allargando. C’era l’accordo di Oslo, tanto chiaro, con la soluzione dei due Stati. Finché non si applica quell’intesa, la pace vera resta lontana. È urgente un cessate il fuoco globale: non ci stiamo accorgendo, o facciamo finta di non vedere, che siamo sull’orlo dell'abisso". Lo ha detto Papa Francesco in una intervista a La Stampa.



"È giusto e legittimo difendersi, questo sì. Ma per favore non parliamo di legittima difesa, in modo da evitare di giustificare le guerre, che sono sempre sbagliate", prosegue il Papa. “Il conflitto può peggiorare ulteriormente le tensioni e le violenze che già segnano il pianeta. Però allo stesso tempo in questo momento coltivo un po’ di speranza, perché si stanno svolgendo riunioni riservate per

tentare di arrivare a un accordo. Una tregua sarebbe già un buon risultato".