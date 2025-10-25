Missili kamikaze artigianali e bombe ricondizionate, la guerra low cost tra Russia e Ucraina

Roma, 25 ottobre 2025 – La guerra in Ucraina è ormai anche una sfida di ingegno, con due eserciti che si studiano, si imitano e si superano a colpi di innovazioni, spesso nate per pura necessità. Da un lato Mosca, che adatta vecchie bombe sovietiche trasformandole in ordigni a lungo raggio. Dall’altro Kiev, che trasforma piccoli aerei civili in missili kamikaze capaci di volare per migliaia di chilometri. Tutto questo è stato reso possibile da un uso crescente di intelligenza artificiale e robotica, ma anche soluzioni sorprendentemente 'artigianali'.

Il drone Sea Baby usato da Kiev

All’inizio di ottobre, su una pista ucraina, un gruppo di uomini ha assemblato un piccolo aereo monomotore. Nessun pilota a bordo, solo un serbatoio aggiuntivo e una bomba rudimentale sotto la fusoliera. Destinazione: Dzerzhinsk, città industriale russa a 370 chilometri da Mosca. Ore dopo il decollo, un’esplosione ha devastato una fabbrica di esplosivi che produce munizioni per l’esercito russo.

L’idea è nata da un appassionato di aviazione noto con il nome di battaglia 'Goronych'. Il suo progetto – riferisce il sito ucraino Babel – trasforma piccoli aerei civili in missili improvvisati ma efficaci. Il gruppo, ora integrato nel 14° reggimento delle forze speciali ucraine, avrebbe colpito anche uno stabilimento di Saransk, a quasi 800 chilometri dal confine, dove si producono detonatori e mine.

Anche la Russia si adatta. Dopo aver mostrato in televisione i propri piccoli velivoli armati di mitragliatrici per abbattere droni ucraini, Mosca ha finito per rivelarne le basi. Il Servizio di sicurezza ucraino ha annunciato di aver “neutralizzato due piccoli aerei che gli occupanti usavano per intercettare i droni a lungo raggio”.

Le innovazioni non si fermano qui. Secondo l’intelligence di Kiev, Mosca ha iniziato a utilizzare una nuova bomba guidata a reazione, la Umpb-5, con un raggio d’azione di circa 200 chilometri. “Il suo impiego è già stato registrato contro Kharkiv”, ha spiegato Vadym Skybitski, vicecapo dell’intelligence militare.

Sul fronte opposto, l’Ucraina continua a investire nei droni marittimi. Il nuovo modello 'Sea Baby', presentato dall'intelligence, può percorrere oltre 1.500 chilometri e trasportare fino a due tonnellate di esplosivo. Uno di questi ha colpito il ponte che collega la Crimea alla Russia.

Volodymyr Zelensky

Cionostante, come ha ricordato il presidente Volodymyr Zelensky, l’Ucraina resta dipendente dagli aiuti occidentali. “Ogni sistema di difesa aerea che riceviamo salva vite umane – ha sottolineato il capo di Stato – E chi ci aiuta con capacità a lungo raggio avvicina la fine della guerra”.