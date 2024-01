Guerra in Medio Oriente, Blinken incontra Netanyahu: “Basta morti palestinesi, lavoriamo per una sicurezza duratura”. Raid in Libano e Israele avverte: “Beirut può diventare come Gaza”

Roma, 9 gennaio 2024 – Israele interviene ancora in Libano e raggiunge un altro obiettivo strategico nella guerra per distruggere Hamas e per indebolire i suoi alleati sciiti di Hezbollah e di milizie filoiraniane. Il teatro dell'ultima operazione è stato al sud del Libano: dopo l'uccisione della scorsa settimana a Beirut del numero due del movimento palestinese, Saleh al Arouri, ieri un raid oltre il confine libanese ha eliminato uno dei comandanti delle forze di elite di Hezbollah. E il ministro della Difesa Yoav Gallant ha ammonito in risposta degli attacchi dal Libano sul nord di Israele: “Beirut può diventare come Gaza”. Intanto nella Striscia l'esercito ha annunciato l'avvio della “fase tre” dell'offensiva, meno intensa e con attacchi mirati.

Nuova visita di Blinken in Israele

Il segretario di Stato americano Antony Blinken è oggi a Tel Aviv per tenere i colloqui con gli esponenti israeliani per discutere del futuro della Striscia di Gaza e in particolare dell'"imperativo assoluto" di evitare morti civili nel territorio palestinese. Blinken, arrivato dall'Arabia Saudita, una delle tappe del suo tour regionale, intende esercitare pressioni sul governo del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sulla base dei colloqui avuti in diverse capitali arabe durante il suo tour. “Anche se concentrati sugli obiettivi immediati, dobbiamo anche lavorare per una pace durevole e per la sicurezza. Gli Stati Uniti hanno una visione per un approccio regionale che porti una sicurezza duratura per Israele e un Stato per la popolazione palestinese”. É il messaggio su X di Blinken appena arrivato in Israele.

Se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn clicca qui

Le ultime notizie