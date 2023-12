Guerra in Medio Oriente, Netanyahu: "Andiamo avanti anche senza il sostegno del mondo”. Raid su un campo profughi di Rafah

Roma, 14 dicembre 2023 – Israele non si fermerà nella guerra contro Hamas e andrà avanti “anche senza il sostegno del mondo”, ha detto Netanyahu dopo le critiche di ieri Biden al suo governo e al voto dell’Assemblea generale dell’Onu per un immediato cessate il fuoco umanitario. Nella giornata di oggi è previsto un incontro tra il premier israeliano e il consigliere per la Sicurezza nazionale americano Sullivan.

Raid aerei su Rafah a sud della Striscia di Gaza

Intanto prosegue il conflitto e nella Striscia di Gaza almeno 13 persone sono morte in un bombardamento aereo su un campo profughi di Rafah, secondo i media arabi. L'esercito di Israele conferma l’operazione per allagare i tunnel di Hamas e per distruggerli utilizzerà non solo l’acqua di mare ma una “varietà creativa di modi” ha detto il portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf) Daniel Hagari.

Continuano anche le manifestazioni dei familiari degli ostaggi israeliani tenuti a Gaza che si dicono “scioccati” dalla notizia secondo cui il gabinetto di guerra di Israele ha deciso di non inviare il capo del Mossad in Qatar per i negoziati su un nuovo accordo con Hamas e chiedono una “spiegazione immediata” al primo ministro Netanyahu.

Le ultime notizie