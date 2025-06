In fila per il cibo, strage a Gaza. I testimoni: spari sulla folla

Tel Aviv, 1 giugno 2025 – Un’altra giornata di orrore nella disastrata Gaza dove diverse decine di persone sono rimaste uccise o ferite ieri mentre, lottando in mezzo alla folla, cercavano di ricevere pacchi con derrate alimentari. “Sono giunte a decine, tutte colpite da armi da fuoco”, ha detto dall’ospedale Nasser una chirurga britannica. “Venivano da Rafah, dal centro di distribuzione di viveri dalla Gaza Humanitarian Foundation (Ghf)”, una società Usa che opera con la protezione periferica dell’esercito israeliano. Attorno a lei, nella sala di emergenza, feriti ancora sanguinanti erano stesi sul pavimento, in mancanza di lettini. “È stata una carneficina”. Erano le 6 di mattina a Tel Sultan (Rafah) quando, secondo Hamas, militari israeliani hanno aperto il fuoco in direzione di migliaia di palestinesi radunatisi nelle vicinanze del centro di assistenza della Ghf.

Una casa distrutta a Gaza

Gli aggiornamenti dal terreno forniti da Hamas erano agghiaccianti: 21 morti, poi 30 morti, fra 100 e 200 feriti. “È stata una trappola mortale, la comunità internazionale deve aprire un’inchiesta”. Dopo diverse ore di silenzio, la Ghf ha replicato di non essere al corrente di alcun incidente. “Abbiamo distribuito 15.360 pacchi, equivalenti a circa 900 porzioni”.

Attiva sul terreno da una settimana la società è stata accusata da organizzazioni internazionali di essere di fatto un elemento destabilizzante in quanto, disponendo finora di soli tre centri a beneficio di centinaia di migliaia di persone essa crea necessariamente sul terreno situazioni che rischiano di uscire di controllo e di sfociare nel caos.

In serata, dopo un’inchiesta approfondita, l’esercito israeliano ha formalmente smentito le “falsità” diffuse da Hamas. “I nostri soldati non hanno sparato contro civili nelle vicinanze del centro di assistenza umanitaria”, ha precisato il portavoce militare. “Nel contesto del suo comportamento crudele, Hamas cerca di disturbare la distribuzione degli aiuti (della Ghf) e colpisce direttamente i civili”. Un filmato ripreso da un drone dell’Idf mostra un miliziano con la testa avvolta da una kefia mentre a Tel Sultan spara con un’arma automatica verso persone che hanno appena raccolto pacchi di aiuti. L’esercito ha ammesso invece che a un chilometro di distanza, “in un incidente separato”, soldati hanno sparato su alcune persone sospette. Nel frattempo, il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha fatto sapere che anche la madre del piccolo Adam, unico superstite di dieci fratellini morti in un bombardamento israeliano a Khan Younis, sarà accolta in Italia insieme al figlio. Il padre, invece, è morto ieri.

Ieri dirigenti di Hamas hanno assicurato di non aver respinto la formula relativa alla tregua avanzata dal mediatore Usa Steve Witkoff. Hanno ribadito comunque le richieste fondamentali: fine della guerra; ritiro completo dell’esercito da Gaza; ingresso immediato di aiuti umanitari massicci; ed una tregua di 5-7 anni. “Che sia chiaro – ha aggiunto Taher a-Nunu, un dirigente politico di Hamas – le armi della resistenza non sono oggetto di negoziati. Non le consegneremo”. Sul terreno la situazione resta drammatica dopo che negli ultimi giorni, su pressione dell’esercito, centinaia di migliaia di persone sono state costrette a sfollare dal nord e dal sud della Striscia in aree sempre più ristrette. L’aviazione colpisce sistematicamente edifici elevati. E fra questi palazzi centenari nella Città vecchia di Gaza. “Non è solo un attacco contro civili, ma un attacco alla memoria storica. Vengono cancellate la nostra identità e la nostra cultura”, ha chiosato uno degli abitanti.