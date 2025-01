Guerra in Medio Oriente, spari contro un bus in Cisgiordania: 3 morti. Stallo sulla liberazione degli ostaggi di Hamas. La diretta

09:37

Ministro israeliano: "Trattare Al Funduq in Cisgiordania come Gaza"

Dopo l'uccisione di tre persone in una sparatoria terroristica ad Al Funduq, nel nord della Cisgiordania, il ministro delle Finanze di estrema destra israeliano Bezalel Smotrich ha dichiarato che il villaggio palestinese, insieme alle città di Nablus e Jenin, dovrebbe essere trattato come la città di Jabalia, a Gaza, al fine di prevenire ulteriori attacchi. Lo riporta il Times of Israel.