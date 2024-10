Gaza: Hamas apre a tregua con Israele. Libano: continuano gli attacchi aerei incrociati

07:08

Idf: in corso incursioni a Gaza

L'esercito israeliano ha reso noto che sta conducendo una serie di incursioni mirate nella Striscia di Gaza, con l'obiettivo di colpire "i terroristi di Hamas". "Le forze continuano i loro sforzi per evacuare i civili in aree sicure, nonostante gli sforzi di Hamas per impedire ai civili di farlo", ha aggiunto l'Idf.