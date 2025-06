Guerra Israele Iran, ucciso un capo della Forza Quds: “Finanziò massacro di Hamas il 7 ottobre”. Colpito sito nucleare di Isfahan. Sa’ar: “Abbiamo ritardato di 2 o 3 anni la ‘bomba’ iraniana”

Roma, 21 giugno 2025 - Nono giorno di conflitto tra Israele e Iran. Nella notte l'aviazione israeliana ha colpito il sito nucleare iraniano di Isfahan, già bombardato nei giorni scorsi. L'agenzia iraniana Fars fa sapere che al momento non si sono registrate fughe di sostanze radioattive o delle vittime. Jet israeliani hanno ucciso Amin For Judaki, comandante della seconda unità di droni dell'Aeronautica Militare delle Guardie Rivoluzionarie. Le sirene a tarda notte hanno risuonato anche in Israele: impatti a terra sono stati segnalati dai soccorritori israeliani, che hanno riferito di almeno 5-10 missili. Un incendio è divampato sul tetto di un condominio di quattro piani nel Dan Bloc, nel centro di Israele, per una scheggia di un missile intercettato dale difese israeliane. Teheran fa sapere che sono già 22 le persone sono arrestate in Iran dall'inizio del conflitto perché sospettate di essere spie di Israele.

Benjamin Netanyahu tra le macerie del Weizmann Institute of Science, colpito da missili iraniani nella città centrale di Rehovot