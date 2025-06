Guerra Israele Iran, l'ospedale Be’er-Sheva colpito da un missile balistico. Tel Aviv bombarda il reattore di Arak e il sito nucleare di Natanz. Dubbi di Trump sull’intervento Usa

Roma, 19 giugno 2025 - Israele continua senza sosta l'operazione "Rising Lion" con nuovi raid aerei su Teheran e zone limitrofe. Anche stanotte nella capitale iraniana si sono registrate esplosioni, Al Jazeera segnala incursioni di caccia anche nella vicina città di Karaj. Non si placa neanche la risposta iraniana: stamane sono risuonate le sirene di allarme in Israele. Almeno 4 missili avrebbero superato le difese israeliane colpendo nel centro e nel sud, fa sapere The Times of Israel, tra cui l'ospedale Soroka di Be’er-Sheva. Intanto i media statunitensi ipotizzano la volontà di Donald Trump di partecipare alla campagna militare israeliana, fanno anche notare che il presidente Usa ha ancora dei dubbi. Secondo la Cnn il tycoon sarebbe pronto anche ad impiegare le bombe cosiddette "bunker busters" (distruttrici di bunker) per eliminare definitivamente gli impianti nucleari sotterranei come il sito di Fordow, ma esita ancora per il timore di un allargamento del conflitto, anche perché durante il suo primo mandato aveva più volte promesso di non coinvolgere gli Stati Uniti in nuovi conflitti in Medio Oriente. Inoltre, secondo quanto scrive il New York Times nell'editoriale, se il presidente vuole entrare in guerra deve ottenere l'ok del Congresso. E si è fatto sentire anche Vladimir Putin, il presidente russo ha condannato l'aggressione israeliana, avvertendo: "Non voglio nemmeno discutere la possibilità" che Israele uccida la Guida Suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei.

Un missile iraniano intercettato dall'Iron Dome israeliano