Hezbollah attacca Israele: “Lanciati oltre 100 razzi”. I media: “Gravi danni nel Nord del Paese”. Incendi nell’area di Haifa

06:27

Esercito israeliano irrompe nella sede di Al Jazeera a Ramallah: stop di 45 giorni

Militari dell'esercito israeliano hanno fatto irruzione nella sede di Ramallah di Al Jazeera per notificare la chiusura per 45 giorni. L'ingresso dei militari negli uffici della Cisgiordania è stato testimoniato in diretta dalla stessa emittente qatariota.