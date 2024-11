È scattata la tregua in Libano tra Israele ed Hezbollah

05:30

Oggi è scattata la tregua in Libano

Alle ore 3 italiane (le 4 in Libano) è entrato in vigore il cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah. Dopo più di un anno di combattimenti la tregua dovrebbe porre fine a una guerra che ha ucciso migliaia di persone e ha costretto decine di migliaia di residenti in Israele e centinaia di migliaia in Libano a fuggire dalle loro case. Dopo l'entrata in vigore della tregua, l'Esercito israeliano ha avvertito i residenti del Libano meridionale di non avvicinarsi alle posizioni delle forze di difesa israeliane. "Con l'entrata in vigore dell'accordo di cessate il fuoco e in base alle sue disposizioni è vietato dirigersi verso i villaggi che l'Idf ha ordinato di evacuare o verso le forze dell'Idf nella zona", ha sottolineato il portavoce dell'Esercito Avichay Adraee in un post su "X".