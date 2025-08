Dazi, Trump conferma l’accordo Ue al 15% dal 7 agosto. E alza il muro contro il Canada: tariffe al 25 al 35%

05:00

Usa, tariffe dal 25% al 35% per il Canada

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che, a partire da oggi, aumenta i dazi su tutti i beni canadesi non coperti dall'accordo di libero scambio Usmca dal 25% al 35%. "Il Canada non è stato in grado di collaborare per ridurre il flusso di fentanyl e altri farmaci" negli Stati Uniti, ha affermato la Casa Bianca in un comunicato stampa, "e ha adottato misure di ritorsione contro gli Stati Uniti".