Raid israeliano a Beirut, il Libano chiama a raccolta gli alleati: “Violazione della tregua”

07:52

Unicef: 322 bambini uccisi e 609 feriti dopo la rottura della tregua a Gaza

La rottura del cessate il fuoco e la ripresa di intensi bombardamenti e operazioni di terra nella Striscia di Gaza hanno provocato, secondo le notizie, la morte di almeno 322 bambini e 609 feriti, con una media giornaliera di oltre 100 bambini uccisi o mutilati negli ultimi dieci giorni. La maggior parte di questi bambini erano sfollati, riparati in tende di fortuna o in case danneggiate. Queste cifre includono i bambini che, secondo le notizie, sono stati uccisi o feriti quando il reparto di chirurgia dell'ospedale Al Nasser, nel sud di Gaza, è stato colpito in un attacco il 23 marzo.

La ripresa dei bombardamenti incessanti e indiscriminati, unita al blocco totale dei rifornimenti nella Striscia di Gaza per più di tre settimane, ha messo a dura prova la risposta umanitaria e i civili di Gaza - soprattutto il milione di bambini - in grave pericolo. "Il cessate il fuoco a Gaza ha fornito un'ancora di salvezza disperatamente necessaria per i bambini di Gaza e la speranza di un percorso di ripresa - ha dichiarato la direttrice generale dell'Unicef, Catherine Russell - ma i bambini sono stati nuovamente gettati in un ciclo di violenza mortale e di privazioni. Tutte le parti devono rispettare i loro obblighi in materia di diritto internazionale umanitario per proteggere i bambini".