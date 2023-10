Guerra in Medio Oriente, il conflitto dilaga. Israele: “Hamas progettava armi al cianuro”. Le news in diretta

05:40

Gli Usa chiedono il rinvio dell'offensiva su Gaza: "Tempo per gli aiuti umanitari"

La Casa Bianca ha chiesto il rinvio dell'offensiva di Israele sulla Striscia di Gaza. Diversi funzionari statunitensi hanno riferito al New York Times che il governo statunitense vuole che Israele conceda più tempo per i negoziati sugli ostaggi trattenuti a Gaza e per la consegna degli aiuti nella Striscia, prima del lancio dell'operazione di terra. Una notizia che era già trapelata ieri sulla Cnn. Il NYT aggiunge, secondo le sue fonti, che l'amministrazione Biden intende anche aumentare la sua preparazione per eventuali attacchi contro obiettivi statunitensi nella regione da parte di gruppi con sede in Iran. Rischi che potrebbero aumentare man mano che la guerra continua.

Secondo quanto dichiarato, il messaggio è stato trasmesso a Israele tramite il segretario americano alla Difesa Lloyd Austin, che parla quasi ogni giorno con il ministro israeliano Yoav Gallant. E inoltre, ieri, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha parlato nuovamente con il primo ministro Benjamin Netanyahu. Nello stesso tempo, Washington teme, secondo i funzionari interpellati, che il rinvio dell’invasione di terra possa essere sfruttato dall’Iran e dai suoi alleati.