Israele-Hamas, le ultime notizie sulla guerra. Biden, aiuti record da 100 miliardi: “Il mondo a un punto di svolta”

Aiuti Usa, oggi in discussione al Congresso: "Non possiamo rinunciare alla pace

“È un investimento intelligente che pagherà dividendi per la sicurezza americana per generazioni”, ha detto Biden, che rivolgendosi direttamente agli americani ha continuato: “Aiutaci a tenere le truppe americane lontane dai pericoli. Aiutaci a costruire un mondo più sicuro, più pacifico e più prospero per i nostri figli e nipoti. In Israele, dobbiamo assicurarci che abbiano ciò di cui hanno bisogno per proteggere le persone oggi e sempre”. La proposta, che sarà presentata già oggi, include fondi per Ucraina, Israele, Taiwan, aiuti umanitari e gestione delle frontiere. “Per quanto sia difficile – ha detto – non possiamo rinunciare alla pace, non possiamo rinunciare alla soluzione dei due Stati”, motivo per il quale “gli Stati Uniti restano impegnati a garantire il diritto dei palestinesi alla dignità e all'autodeterminazione”.