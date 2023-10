Diretta da Israele, Biden arriverà per domani. Raid aerei per tutta la notte sulla Striscia di Gaza: almeno 54 morti

04:30

Alto generale americano, viaggio senza preavviso in Israele

Il generale americano che supervisiona le forze statunitensi in Medio Oriente è arrivato in Israele senza preavviso, dicendo che sperava di garantire che le sue forze armate avessero ciò di cui hanno bisogno, mentre combattono una guerra sempre più profonda contro il gruppo terroristico palestinese Hamas. Lo riferisce il Jerusalem Post.

Il viaggio del generale dell'esercito Michael Erik Kurilla, capo del comando centrale degli Stati Uniti, è l'ultimo di un alto funzionario americano in Israele ed è arrivato prima del previsto assalto di terra da parte dell'esercito israeliano a Gaza. Ciò avviene un giorno prima della visita del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, programmata per domani, mercoledì 18 ottobre, nel Paese in guerra.