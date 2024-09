Gaza, bombe su scuola Unrwa: 18 morti. Hamas: "Pronti al cessate il fuoco immediato senza condizioni"

05:19

Gaza, bombardata una scuola Unrwa: 18 morri, tra cui 6 dipendenti Onu

Un attacco aereo israeliano su una scuola nel centro di Gaza, utilizzata come rifugio per i palestinesi sfollati, ha ucciso 18 persone. Lo ha reso noto l'agenzia di protezione civile dell'enclave assediata, sotto il controllo di Hamas, mentre l'Onu ha riferito che tra le vittime figurano sei suoi dipendenti. Ad essere colpita è stato l'istituto al-Jaouni gestito dall'Unrwa, l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati. Alcuni testimoni affermano che «donne e bambini sono stati fatti a pezzi» dalle esplosioni. L'Unrwa ha affermato che quest'attacco è stato quello che ha provocato il più alto numero di vittime tra il suo personale in un singolo "incidente". Un portavoce dell'organizzazione ha inoltre specificati che il raid dello Stato ebraico è stato condotto con due attacchi aerei in sequenza che hanno colpito la scuola e i suoi dintorni a Nuseirat.