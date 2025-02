Tregua a Gaza, nuove trattative a Doha. Netanyahu: “Delegazione entro la settimana”

08:43

La trattativa con Hamas: cessate il fuoco in cambio degli ostaggi

Con l’arrivo dei negoziatori israeliani, riprenderanno a Doha i colloqui indiretti con Hamas sulla seconda fase dell'accordo per il cessate il fuoco in cambio del rilascio degli ostaggi. In una nota diffusa dall'ufficio del premier dopo l'incontro a Washington tra Benjamin Netanyahu e i consigliere di Donald Trump si legge che “Israele si sta preparando perché la delegazione di lavoro parta per Doha alla fine di questa settimana per discutere i dettagli tecnici legati all'attuazione continuata dell''accordo”.