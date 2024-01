Guerra a Gaza, ultime notizie: bombe sugli ospedali, 8 palestinesi uccisi in un campo profughi. Protesta a Gerusalemme: “Elezioni ora”

Roma, 8 gennaio 2023 – É in corso una protesta davanti fuori dal Parlamento di Gerusalemme, attivisti bloccano l’edificio della Knesset chiedendo le dimissioni del governo Netanyahu: “Elezioni ora”. Bombe israeliane sugli ospedali di Khan Yunis e Deir al-Balah, le esplosioni sono arrivate dopo che i militari avevano lanciato volantini per ordinare ai palestinesi di evacuare nei rifugi della zona. Otto persone sono state uccise stanotte in un attacco aereo contro il campo profughi di Deir al-Balah, nel centro della nella Striscia di Gaza.

Il segretario di Stato americano Antony Blinken arriverà oggi negli Emirati Arabi Uniti e in Arabia Saudita, prima di spostarsi in Israele dove domani incontrerà le autorità. Attaccati dall’Idf diversi obiettivi di Hezbollah in Libano. ‘Save the Children’ lancia l’allarme: ogni giorno 10 bambini subiscono amputazioni.

Gaza, media: bombe su ospedali a Khan Yunis e Deir al-Balah

