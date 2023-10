Guerra Israele-Hamas in diretta: notte di combattimenti sulla Striscia di Gaza. “Verso operazione di terra in 24/48 ore”

05:05

Onu: il Consiglio condanna Hamas, ma nessuna dichiarazione congiunta tra i Paesi

Il Consiglio di sicurezza dell'Onu non ha adottato alcuna dichiarazione sulla recente escalation delle tensioni tra Palestina e Israele, ha detto l'ambasciatore russo alle Nazioni Unite, Vassily Nebenzia. La rappresentante permanente di Malta presso l'Onu, Vanessa Frazier, dal canto suo, ha affermato che nessuno Stato ha proposto un progetto di dichiarazione. Allo stesso tempo, ha osservato che tutti i membri del Consiglio di Sicurezza hanno condannato l'attacco di Hamas contro Israele.

La rappresentante permanente degli Emirati Arabi Uniti presso le Nazioni Unite, Lana Zaki Nusseibeh, ha aggiunto che il coordinatore speciale dell'Onu per il processo di pace in Medio Oriente Tor Wennesland ha redatto un rapporto sulla situazione nella zona di conflitto.