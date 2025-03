Gaza, Israele rompe la tregua e attacca la Striscia: almeno 310 morti. Ben Givr: “Cosa giusta e morale”

06:03

Ben-Gvir: "Ripresa della guerra è cosa giusta e morale"

La ripresa della guerra di Israele a Gaza "è il passo giusto, morale, etico e più giustificato, per distruggere Hamas e riportare indietro i nostri ostaggi". Lo ha affermato il leader dell'estrema destra israeliana Itamar Ben-Gvir, che a gennaio ha lasciato la coalizione di governo proprio in opposizione all'accordo di cessate il fuoco nella Striscia. "Non dobbiamo accettare l'esistenza dell'organizzazione di Hamas e deve essere distrutta", ha aggiunto.