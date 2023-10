Guerra Israele-Hamas, nuovi raid arei sulla Striscia di Gaza: le ultime news in diretta

04:18

Usa, nessun problema al colloquio Riad-Teheran

Washington non vede problemi nel colloquio tra Mohammed bin Salman e Ebrahim Raisi, dal momento che gli Stati Uniti incoraggiano i Paesi amici a esercitare la loro influenza su Hamas e i suoi sostenitori proprio in Iran allo scopo di far cessare gli attacchi contro Israele e liberare gli ostaggi. È quanto viene fatto filtrare mente il Segretario di Stato Usa, Antony Blinken, sta per raggiungere Israele per confermare il fermo sostegno all'alleato colpito dall'offensiva di Hamas.