Raid nella zona umanitaria di Gaza, colpito un comando di Hamas. “Pressione su Israele per raggiungere l’intesa”

05:45

Striscia di Gaza, Amnesty: "Distruzione sistematica ingiustificabile"

I danni alle città coprono un totale di 58 km², ovvero circa il 16% del territorio della Striscia di Gaza, secondo Amnesty. In quattro aree in cui la Ong ha indagato, "le strutture sono state deliberatamente e sistematicamente demolite" dopo che l'esercito israeliano ne ha preso il controllo. "L'incessante campagna di rovina dell'esercito israeliano a Gaza è una campagna di distruzione ingiustificata", si è rammaricata Erika Guevara-Ross, direttrice generale di Amnesty International, in un rapporto consultato dall'Afp.

"La creazione di una zona cuscinetto non dovrebbe in alcun modo costituire una sanzione collettiva per la popolazione civile palestinese che viveva in queste zone". Non solo. "Nessun obiettivo militare può giustificare la portata di questa distruzione massiccia e sistematica", che "deve quindi essere indagata come crimine di guerra", ha insistito Amnesty International.