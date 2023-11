Guerra Israele-Hamas, ultima ora: altri due giorni di tregua. Rilasciati 33 prigionieri palestinesi

05:52

Usa: "Sostegno alla sicurezza in Israele"

Il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin ha parlato con il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant. Secondo quanto comunicato dal Pentagono, Gallant ha aggiornato il suo omologo americano sulla situazione degli ostaggi durante il cessate il fuoco a Gaza, scrive Haaretz. "Il Segretario ha fornito aggiornamenti sul sostegno americano all'assistenza in materia di sicurezza in Israele, ha ribadito che gli aiuti umanitari a Gaza devono aumentare, e ha invitato gli attori statali e non statali a evitare di espandere l'attuale conflitto. Il Segretario Austin ha anche fornito aggiornamenti sugli sforzi degli Stati Uniti per proteggere le proprie forze e interessi in tutto il Medio Oriente", secondo gli Usa.