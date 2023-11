Guerra in Medio Oriente: ultima ora. Hamas annuncia la tregua per lo scambio di ostaggi. Netanyahu: “La restituzione è una missione sacra”

É in corso una trattativa per un cessate il fuoco di 5 giorni per l’ingresso di aiuti a Gaza e la liberazione di donne e bambini da entrambe le parti. Stanotte a Gaza, 17 morti in raid Israele su campo profughi Nuseirat