Guerra in Medio Oriente, l’Onu richiama Israele: “Gaza è l’inferno in terra, serve una tregua immediata”. Domani Assemblea generale d’emergenza

06:48

Blinken: "Ok alla vendita di 14mila munizioni per carri armati a Israele"

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha difeso la decisione dell'amministrazione Biden di consentire la vendita di 14.000 munizioni per carri armati - per un valore di oltre 106 milioni di dollari - a Israele senza la preventiva revisione del Congresso. "Israele è in combattimento in questo momento con Hamas", ha detto Blinken in interviste televisive con Abc e Cnn. "Vogliamo essere sicuri che Israele abbia ciò di cui ha bisogno per difendersi da Hamas". Venerdì, il Dipartimento di Stato americano ha utilizzato una dichiarazione di emergenza dell`Arms Export Control Act per consegnare i proiettili a Israele. I proiettili fanno parte di un pacchetto più ampio che comprende 45.000 munizioni per i carri armati israeliani per un valore di oltre 500 milioni di dollari