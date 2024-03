Guerra in Medio Oriente, fuoco sulla folla accalcata per gli aiuti a Gaza: condanna internazionale della strage. Israele: “Uno sfortunato incidente”

Roma, 1 marzo 2024 – Sono almeno 112 le persone uccise e altre 760 quelle rimaste ferite dopo che le forze israeliane hanno aperto il fuoco contro una folla di palestinesi accalcata attorno a un convoglio di aiuti nel nord della Striscia di Gaza, secondo i dati riferiti da Hamas. Il portavoce delle Forze di difesa israeliane (Idf) Daniel Hagari ha dichiarato che l'esercito “non ha sparato” contro le persone che cercavano di prendere gli aiuti, “né dall'alto né da terra”. La strage durante l'ingresso degli aiuti umanitari a Gaza è il risultato di “uno sfortunato incidente”.

Soldati israeliani sul confine della Striscia di Gaza

La strage di ieri a Gaza ha ricevuto la condanna internazionale e sta complicando le trattative per una tregua. Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres si è detto "scioccato" da questi eventi che ha "condannato", ritenendo necessaria una "indagine indipendente" per individuare i responsabili. Per la Casa Bianca, gli spari a Gaza sono un incidente grave, all'esame le varie versioni “contraddittorie” sulla sparatoria assicura il presidente Biden, che tuttavia avverte: “Ora la tregua è a rischio”. Il capo della diplomazia italiana Antonio Tajani ha postato su X che "le tragiche morti a Gaza richiedono un cessate il fuoco immediato per consentire maggiori aiuti umanitari, la liberazione degli ostaggi e la protezione dei civili". Borrell parla di "carneficina totalmente inaccettabile”. Macron chiede “verità e giustizia” su quanto accaduto.

Meloni è arrivata nella notte negli Stati Uniti e stasera incontrerà Biden alla Casa Bianca. Oggi in Iran si svolgono le elezioni legislative per il rinnovo dei parlamentari.

