Tregua a rischio a Gaza, Hamas: “Minacce di Trump complicano le cose”

08:22

Morto un ostaggio a Gaza, il Jp parla di "uccisione"

È morto l'86enne Shlomo Mansour, preso in ostaggio da Hamas nell'attacco del 7 ottobre 2023 in Israele e da allora trattenuto nella Striscia di Gaza. Lo ha reso noto il Kibbutz di Kissufim, nel sud di Israele, dove viveva. Denunciano, come riporta il Jerusalem Post, "l'uccisione" dell'uomo, ma non viene chiarito quando sia stato ucciso né come il suo decesso sia stato confermato.

"Abbiamo ricevuto stamani la notizia dell'uccisione durante la prigionia nelle mani di Hamas del nostro amico, Shlomo Mansour, 86 anni, che era stato rapito dalla sua abitazione", affermano in un comunicato in cui rivolgono un appello al governo israeliano di Benjamin Netanyahu e ai leader mondiali affinché "intervengano con decisione per il ritorno di tutti gli ostaggi, vivi e morti"