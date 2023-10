Guerra in Medio Oriente, pesanti bombardamenti su Gaza e blitz delle unità d’élite: liberati 250 ostaggi. Onu: Israele ordina l’evacuazione di 1,1 milioni di palestinesi entro 24 ore

00:52

Blitz a Gaza dell'élite israeliane: in salvo 250 ostaggi

"L'unità d'élite della Flotilla 13 è stata schierata nell'area circostante la barriera di sicurezza di Gaza in uno sforzo congiunto per riprendere il controllo della postazione militare di Sufa il 7 ottobre. I soldati hanno portato in salvo circa 250 ostaggi in vita. Oltre 60 terroristi di Hamas sono stati neutralizzati e 26 arrestati, tra cui Muhammad Abu Àali, il vice comandante della divisione navale meridionale di Hamas". Lo scrivono le Forze di Difesa israeliane (Idf) in un post su X.