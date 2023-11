Guerra in Medio Oriente, Netanyahu: “Non vogliamo né governare né occupare Gaza, ma distruggere Hamas”. Nessun cessate il fuoco ma pause umanitarie di 4 ore al giorno

Roma, 10 novembre 2023 – Nessun cessate il fuoco a Gaza ma nuove “pause umanitarie” giornaliere di quattro ore in alcune parti del Nord della Striscia di Gaza, per consentire il passaggio degli aiuti e la “fuga” verso il Sud dei civili. L'annuncio è stato dato dalla Casa Bianca. Il portavoce della sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Kirby, lo ha descritto come "primo passo significativo", l'apertura di altri due corridoi umanitari affinché i civili possano lasciare le aree ostili del Nord di Gaza. Una notizia che ha ricevuto la conferma di Israele.

La nuova strategia di Israele non prevede di fatto alcun ridimensionamento dei "combattimenti di guerra", come aveva anche preannunciato il ministro della Difesa, Yoav Gallant, bensì "misure localizzate e mirate" per far partire i civili.

Nella notte lo stesso premier Benjamin Netanyahu ha chiarito la posizione del governo e dell'esercito: "Ci stiamo comportando eccezionalmente bene - ha detto in un'intervista a Fox News -. Non cerchiamo di governare Gaza. Non cerchiamo di occuparla, ma di dare a loro e a noi un futuro migliore". "E - ha aggiunto - penso che sia chiaro come dovrà essere il futuro di Gaza. Hamas se ne andrà, dobbiamo distruggerlo, non solo per il nostro bene, ma per il bene di tutti. Per il bene della civiltà, dei palestinesi e degli israeliani".

Intanto ieri sera decine di manifestanti si sono riuniti davanti alla casa di Gerusalemme dove vive Netanyahu, mentre nel corso del conflitto Israele è arrivato a prendere il controllo della roccaforte di Hamas nel Nord della Striscia. Stasera ci sarà una nuova riunione del Consiglio di sicurezza Onu sul Medio Oriente. Secondo le agenzie Onu, dal 4 novembre, circa 80 mila persone si sarebbero mosse verso il Sud della Striscia, la maggior parte di queste a piedi. E dal 7 ottobre sarebbero 1,6 milioni le persone in fuga. Tuttavia i civili ancora intrappolati nel pieno della guerra risulterebbero ancora centinaia di migliaia.

