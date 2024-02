Israele, Usa: “Possibile incursione di terra in Libano”. Sforzi diplomatici per respingere Hezbollah

06:00

Incursione di terra in Libano, cresce la preoccupazione Usa

I funzionari dell'amministrazione e dell'intelligence statunitensi temono che Israele stia pianificando un'incursione di terra in Libano, che potrebbe essere lanciata nei prossimi mesi se gli sforzi diplomatici non riusciranno a respingere Hezbollah dal confine settentrionale con Israele.

Sebbene non sia ancora stata presa una decisione definitiva da parte di Israele, la preoccupazione è abbastanza forte all'interno dell'amministrazione Biden: la prospettiva di un'incursione è entrata nei briefing di intelligence per gli alti funzionari dell'amministrazione. Lo ha riferito un funzionario che ha ricevuto un briefing e a cui è stato detto che un'operazione potrebbe avvenire entro l’inizio dell’estate.



"Stiamo operando nell'ipotesi di un'operazione militare israeliana nei prossimi mesi", ha detto un alto funzionario dell'amministrazione Biden, come scrive la Cnn: "Non necessariamente nelle prossime settimane, ma forse in primavera. Un'operazione militare israeliana è una possibilità concreta".