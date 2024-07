Diretta Israele-Hamas, rilasciato direttore ospedale al Shifa: “Torture dai medici”

13:07

Raid Israele in Libano

Israele ha nuovamente effettuato attacchi aerei all'interno del Libano. L'Idf ha affermato in un comunicato che "i soldati hanno identificato i militanti che entravano in un complesso militare di Hezbollah nell'area di Blida, nel sud del Libano. Poco dopo, l'aeronautica ha colpito il complesso". L'agenzia di stampa nazionale libanese ha riferito questa mattina che i jet israeliani hanno ripetutamente sorvolato a bassa quota il Libano meridionale causando un "allarme diffuso" in diverse regioni libanesi.