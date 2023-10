Gaza, Hamas: tank tentano di penetrare nella Striscia. “Scontri in un campo profughi”. Appello al mondo: “Fermate i bombardamenti”. . Le news in diretta

Roma, 27 ottobre 2023 – Il momento più atroce è arrivato: Israele allarga le operazioni via terra a Gaza. L’ufficio stampa di Hamas a Gaza ha annunciato su Telegram che “è in corso un massiccio tentativo di Israele di penetrare nella Striscia da nord e da est… numerosi tank israeliani sono stati distrutti. La battaglia è in corso attorno alla barriera di divisione”.

L’esercito israeliano ha anche condotto una serie di bombardamenti di un’intensità senza precedenti sulla Striscia.

L'amministrazione Biden sta esortando Israele a ripensare il suo piano per un'offensiva di terra a Gaza, e a optare per un'operazione più "chirurgica” usando aerei e forze speciali per raid mirati e precisi. Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti, secondo le quali l'amministrazione è preoccupata dalle potenziali ripercussioni di un assalto totale e dubita sempre di più che possa centrare l'obiettivo di Israele di eliminare Hamas. Un'invasione potrebbe inoltre far deragliare le trattative per il rilascio degli ostaggi.

