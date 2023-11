Guerra Israele in diretta: ministro evoca la bomba atomica su Gaza. Netanyahu lo sospende. Blinken vola in Turchia

Roma, 5 novembre 2023 - Le operazioni militari delle forze di difesa israeliane, Idf, continuano nella Striscia e dentro Gaza. Secondo il portavoce di Tsahal dal 7 ottobre le forze israeliane hanno più di 2.500 obiettivi nella Striscia di Gaza. Idf ha anche annunciato di aver colpito la scorsa notte con i caccia "un complesso militare dell'organizzazione terroristica Hamas che comprende quartier generali operativi, posti di osservazione e altre infrastrutture terroristiche". La Wafa, la l'agenzia di stampa palestinese, ha denunciato la morte di 51 persone, e decine di feriti, vittime del raid aereo sul campo profughi di Maghazi nel centro della Striscia di Gaza avvenuto nella notte tra sabato e domenica. Stamane i miliziani di Hamas hanno attaccato i soldati israeliani nel sud della Striscia, scrive il Jerusalem Post. Secondo le forze di difesa israeliane l'attacco è stato portato alle prime ore di oggi con il lancio di lanciato missili anticarro contro le truppe israeliane.

Intanto a livello diplomatico continua il lavoro del segretario di Stato Usa, Antony Blinken, che oggi si recherà a Ramallah in Cisgiordania per incontrare il presidente palestinese Abu Mazen. Poi farà tappa in Turchia per affrontare il nodo del cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, chiesto più volte da Ankara e dal presidente Erdogan, che negli ultimi giorni ha definito Hamas "movimento di liberazione" e ha richiamato in patria il proprio ambasciatore presso Israele. Blinken sta chiedendo a Israele "pause umanitarie" nei raid, tali da permettere la fornitura di aiuti alla popolazione palestinese. Ma per ora il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, non sembra voler concedere alcun cessate il fuoco, almeno finché Hamas non libererà tutti gli oltre 230 ostaggi.

Se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn clicca qui

Le ultime notizie in diretta