Folla a Teheran per l’addio ai ‘martiri’ della guerra: in corteo anche Qaani, comandante dato per morto. Raid Idf su Gaza: 60 morti

Roma, 28 giugno 2025 – Alba di fuoco nella parte occidentale di Teheran e a Gaza. Esplosioni sono state udite a Eslamshahr, dove è entrata in azione la contraerea secondo quanto riporta Iran International. Mentre nella Striscia sono proseguiti i raid dell’Idf, il bilancio delle vittime tra ieri e oggi è di almeno 60 morti. Intanto il presidente Usa Donald Trump ha smentito le indiscrezioni della Cnn secondo cui avrebbe pronto un piano da 30 miliardi di dollari per incentivare l'Iran a firmare un accordo sul nucleare civile. "Chi nei Fake News Media è il furfante che dice che 'il presidente Trump vuole dare all'Iran 30 miliardi di dollari per costruire strutture nucleari non militari'. Non ho mai sentito parlare di questa ridicola idea", ha scritto su Truth, è "una bufala".

Centinaia di migliaia di persone in lutto si sono radunate oggi nel centro di Teheran per i funerali di Stato di ufficiali militari e scienziati nucleari uccisi nei 12 giorni di conflitto con Israele. Presenti anche il presidente Pezeshkian, il figlio di Khamenei e il comandante delle forze Quds Esmail Qaani, dato per morto nell'attacco israeliano all'Iran del 13 giugno scorso.

Folla ai funerali dei 'martiri' di 12 giorni

Segui la diretta