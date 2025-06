Iran-Israele, la tregua regge. Trump attacca i media: “Siti nucleari completamente distrutti”. Teheran: “Avanti sull’uranio”

Roma, 25 giugno 2025 – Il giorno dopo l’entrata in vigore della tregua, l’Iran ha dichiarato di aver giustiziati tre uomini accusati di spionaggio per conto di Israele. "La sentenza è stata eseguita questa mattina e i tre sono stati impiccati". Sono 700 le persone arrestate per avere avuto legami con il governo di Tel Aviv durante i 12 giorni di conflitto, secondo l'agenzia di stampa statale Nour News.

Donald Trump attacca Cnn e il New York Times per aver riportato indiscrezioni secondo le quali i bombardamenti americani non avrebbero distrutto i siti nucleari, ma avrebbero solo ritardato il programma iraniano di qualche mese. “Si sono alleati nel tentativo di sminuire uno degli attacchi militari di maggior successo della storia. I siti nucleari in Iran sono stati completamente distrutti", ha detto Trump.

Stanotte il presidente Usa ha incontrato il suo omologo turco Erdogan a margine del vertice Nato sulla Difesa, atteso per oggi il nuvo round. Oltre ad “accogliere con favore il cessate il fuoco tra Israele e Iran”, tra i due Paesi si starebbero gettando le basi per raggiungere i 100 miliardi di dollari in accordi commerciali tra industrie militari dei due Paesi.

Il presidente Usa, Donald Trump