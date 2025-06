Trump annuncia la tregua tra Iran e Israele: “La guerra è finita”. Nella notte nuovi raid da Teheran: 4 morti. Scambio di messaggi per evitare nuovi attacchi

05:27

Trump invita a non violare la tregua

Donald Trump ha confermato che il cessate-il-fuoco Israele-Iran è entrato in vigore e ha pregato le parti di "non violarlo". Con un post sul suo social network, Truth, scritto tutto in lettere maiuscole, il presidente Usa ha scritto: "Il cessate il fuoco è ora in vigore. Vi prego di non violarlo. Donald J. Trump, presidente degli Stati uniti".