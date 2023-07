Guerra in Ucraina oggi, diretta news. Mosca: “Kiev attacca le centrali nucleari russe, con il rischio di una catastrofe per tutta l’Europa”

Roma, 15 luglio 2023 - L'Ucraina alza la mira e punta alle centrali nucleari russe. La portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova, ha condannato "fermamente" i piani "malvagi" di Kiev che ricorrere a "metodi terroristici" contro le sue centrali nucleari, riferendosi all'attacco di ieri con droni vicino all’impianto nucleare di Kursk, una dei più grandi della Russia occidentale. Zakharova ha sottolineato il rischio di "una catastrofe nucleare su larga scala in Europa", e ha esortato "la comunità internazionale ed i vertici dell'Aiea e delle Nazioni Unite a prestare molta attenzione a questo e a condannare il comportamento irresponsabile di Kiev". Durante l'attacco alla centrale in questione è stata bloccata l'Unità 4, messa in funzione nel 1986 e dotata di un reattore Rbmk come quello di Cernobyl. Non ci sono stati aumenti di radioattività nella zona della centrale che si trova a Kurchatov, a poco più di 60 chilometri dal confine con l'Ucraina.

Dal fronte è arrivata la notizia della morte di dodici soldati ucraini, sorpresi a bordo di tre barche mentre tentavano di attraversare il fiume Dnipro, vicino all'insediamento di Sofiyivka, per accedere alla zona controllata dai russi nella regione ucraina di Kherson. Mosca occupa la sponda orientale e Kiev controlla la sponda occidentale. Bombardamenti hanno colpito il villaggio di Kolodyazne, nel distretto di Kupyan, nella regione di Kharkiv, provacoando la morte di un 33enne. Droni russi sono piombati anche su Zaporizhzhia: un ferito. Già ieri la regione era stata bersagliata 45 volte, distruggendo 27 edifici in 15 villaggi. La contraerea ucraina ha reso noto di aver abbattuto nella notte tre droni kamikaze russi nella regione di Mykolaiv.

E nell'esercito russo monta il malumore verso i vertici. Secondo l'intelligence del ministero della Difesa britannico la vicenda del generale Ivan Popov, al comando di unità che combattono a Zaporizhzhia, licenziato dopo aver criticato la leadership militare russa, mostra un malumore crescente tra le fila russe. In un video l'ufficiale accusava i vertici militari di "colpire alle spalle" le orze sul campo nel momento più difficile. E non è il solo caso, infatti secondo gli 007 britannici la Russia "ha sistematicamente licenziato i comandanti dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina, ma la rimozione del maggiore generale Ivan Popov della 58a armata combinata è degna di nota, apparentemente licenziato per aver espresso preoccupazioni piuttosto che per presunte scarse prestazioni". Quindi Popov sulla scia di Yevgeny Prigozhin, leader del gruppo Wagner, che prima di lui aveva criticato pesantemente i vertici militari fino a amettere in scena la marcia su Mosca. A livello diplomatico a sorpresa è arrivato in Ucraina il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol. Yoon e la First Lady Kim Keon-hee sono giunti nel Paese in guerra attraversando il confine dalla Polonia, dove il leader era in visita dopo aver partecipato come ospite al vertice NATO di Vilnius. "Il presidente ha visitato la città di Bucha, vicino alla capitale Kiev, e quella di Irpin", hanno fatto sapere da Seul.

Live