Guerra in Ucraina, oggi i negoziati a Istanbul tra le delegazioni di Kiev e Mosca. Attesa per il “memorandum” russo

Roma, 2 giugno 2025 - A Istanbul oggi riprendono i negoziati tra Ucraina e Russia alla ricerca della pace. La delegazione ucraina guidata dal ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov è arrivata ieri sera. La Russia ha annunciato che presenterà un "memorandum" contenente le proprie condizioni per un accordo di pace, documento che non ha voluto trasmettere in anticipo all'Ucraina, come richiesto da Kiev. Questo nuovo incontro, dopo il precedente del 16 maggio che portò solo allo scambio di prigionieri, arriva dopo uno degli attacchi ucraini più audaci sul suolo russo, che ha colpito anche in Siberia: un'azione coordinata su larga scala con droni contro quattro aeroporti militari russi colpendo decine di velivoli, tra cui un numero imprecisato di bombardieri strategici. A guidare la delegazione di Mosca è Vladimir Medinsky, assistente del presidente Vladimir Putin, che già a capo della delegazione russa del 16 maggio.

L'inizio dei colloqui è previsto per le 13 ora locale, le 12 in Italia, presso il palazzo Ciragan, un edificio di epoca ottomana che si trova sul Bosforo nei pressi del quartiere di Ortakoy.

Live

Il ponte ferroviario russo distrutto nel Kursk