Guerra in Ucraina oggi, Ue approva nuove sanzioni per Mosca. Zelensky: “Cruciale per noi”. Trump deluso da Putin: “Belle conversazioni, ma non si conclude nulla”

Bruxelles, 23 ottobre 2025 - Via libera al nuovo pacchetto di sanzioni, il 19esimo, contro la Russia, che prevede un divieto graduale di importazione di Gnl da Mosca e sanzioni per le navi della flotta ombra di Putin. Inoltre come ha illustrato l'Alta rappresentante dell'Ue per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza, Kaja Kallas, il provvedimento "prende di mira, tra gli altri, banche russe, exchange di criptovalute, entità in India e Cina". Soddisfatto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, arrivato stamane al Palazzo Europa a Bruxelles dove si tiene il vertice Ue. Il leader di Kiev, accolto dal presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa. "Grazie per l'approvazione delle sanzioni, è cruciale per noi. La decisione di oggi va di pari passo con quella del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di ieri", ha affermato Zelensky ricordando anche le sanzioni dell'amministrazione Usa contro le grandi società energetiche russe Lukoil e Rosneft. Il tycoon ha dato un segnale forte, deluso da Vladimir Putin con cui ha delle "belle conversazioni e poi non vanno da nessuna parte, 'non portano a nulla''. Il numero uno della Casa Bianca adesso punta sull'influenza che Pechino (Che però ha già detto che si oppone alle sanzioni unilaterali che non si basano sul diritto internazionale) ha su Mosca per trovare la pace. "Parlerò con Xi Jinping di come mettere fine alla guerra in Ucraina. Credo che sarà molto ricettivo", ha detto Trump, aggiungendo: "Ha una grande influenza su Putin". Oggi Trump ha ricevuto il Segretario Generale della Nato, Mark Rutte, con cui ha parlato di Russia e Israele. Intanto oggi al Consiglio europeo si discuterà anche di asset russi e del loro utilizzo, ipotesi che lascia ancora dei dubbi. Ad esempio il premier belga, Bart De Wever, ha sottolineato: "C'è l'idea di confiscare gli asset russi immobilizzati per darli all'Ucraina. Sto cercando la base giuridica per questa decisione. Non è un dettaglio, nemmeno durante la Seconda guerra mondiale, i beni immobilizzati non furono mai toccati. Quindi questo è un passaggio molto importante". Aggiungendo: "Credo che il primo passo sia presentare la base giuridica di questa decisione. Non l'ho ancora vista". De Wever fa notare anche che Putin potrebbe fare lo stesso con asset europei in Russia: "Gli Stati membri devono capire che se prendono i soldi di Putin, lui si riprenderà i nostri soldi. Le aziende di origine europea saranno sequestrate in Russia. Anche il denaro occidentale congelato che si trova in Russia sarà sequestrato... Dobbiamo stare attenti che questo non si ritorca contro di noi".

Volontari ucraini del gruppo 'Platforma' identificano i vari soldati russi uccisi in azione che saranno restituiti a Mosca