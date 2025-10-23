Guerra in Ucraina oggi, Ue approva nuove sanzioni per Mosca. Zelensky: “Cruciale per noi”. Trump deluso da Putin: “Belle conversazioni, ma non si conclude nulla”

Bruxelles, 23 ottobre 2025 - Via libera al nuovo pacchetto di sanzioni, il 19esimo, contro la Russia, che prevede un divieto graduale di importazione di Gnl da Mosca e sanzioni per le navi della flotta ombra di Putin. Inoltre come ha illustrato l'Alta rappresentante dell'Ue per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza, Kaja Kallas, il provvedimento "prende di mira, tra gli altri, banche russe, exchange di criptovalute, entità in India e Cina". Soddisfatto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, arrivato stamane al Palazzo Europa a Bruxelles dove si tiene il vertice Ue. Il leader di Kiev, accolto dal presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa. "Grazie per l'approvazione delle sanzioni, è cruciale per noi. La decisione di oggi va di pari passo con quella del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di ieri", ha affermato Zelensky ricordando anche le sanzioni dell'amministrazione Usa contro le grandi società energetiche russe Lukoil e Rosneft. Il tycoon ha dato un segnale forte, deluso da Vladimir Putin con cui ha delle "belle conversazioni e poi non vanno da nessuna parte, 'non portano a nulla''. Il numero uno della Casa Bianca adesso punta sull'influenza che Pechino (Che però ha già detto che si oppone alle sanzioni unilaterali che non si basano sul diritto internazionale) ha su Mosca per trovare la pace. "Parlerò con Xi Jinping di come mettere fine alla guerra in Ucraina. Credo che sarà molto ricettivo", ha detto Trump, aggiungendo: "Ha una grande influenza su Putin". Oggi Trump ha ricevuto il Segretario Generale della Nato, Mark Rutte, con cui ha parlato di Russia e Israele. Intanto oggi al Consiglio europeo si discuterà anche di asset russi e del loro utilizzo, ipotesi che lascia ancora dei dubbi. Ad esempio il premier belga, Bart De Wever, ha sottolineato: "C'è l'idea di confiscare gli asset russi immobilizzati per darli all'Ucraina. Sto cercando la base giuridica per questa decisione. Non è un dettaglio, nemmeno durante la Seconda guerra mondiale, i beni immobilizzati non furono mai toccati. Quindi questo è un passaggio molto importante". Aggiungendo: "Credo che il primo passo sia presentare la base giuridica di questa decisione. Non l'ho ancora vista". De Wever fa notare anche che Putin potrebbe fare lo stesso con asset europei in Russia: "Gli Stati membri devono capire che se prendono i soldi di Putin, lui si riprenderà i nostri soldi. Le aziende di origine europea saranno sequestrate in Russia. Anche il denaro occidentale congelato che si trova in Russia sarà sequestrato... Dobbiamo stare attenti che questo non si ritorca contro di noi".
Live
Un drone russo a Kramatorsk, nella regione di Donetsk, ha ucciso la giornalista del canale televisivo Freedom TV Olena Gubanova e il cameraman Yevhen Karmazin che hanno seguito la guerra sin dall'inizio. Lo rende noto Vadym Filashkin, capo della regione del Donetsk, sui social media.
Washington ha confermato la fornitura all'Ucraina di batterie antiaeree Patriot. Lo ha dichiarato il capo dello staff della presidenza ucraina, Andriy Yermak, a Rbc-Ukraine. "Abbiamo ricevuto piena conferma di sostegno nella difesa aerea, in particolare per quanto riguarda i sistemi Patriot", ha detto Yermak. Aggiungendo: "Ovviamente, i sistemi più efficaci sono i più recenti ma c'è un'elevata domanda, c'è una lunga coda ma cerchiamo di avvicinarci il più possibile alla finestra di consegna".
Oggi la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ripresa dall'agenzia Ria Novosti, ha affermato: "Non vediamo ostacoli significativi al proseguimento del processo avviato dai presidenti della Federazione russa e degli Stati Uniti per concordare un quadro politico per una soluzione ucraina e tradurlo in risultati concreti", ammettendo però: "E' un lavoro difficile e faticoso".
Secondo il vicepresidente del consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev gli Usa sono "gli avversari" della Russia e che il "pacificatore" Trump "si è ormai imbarcato sul sentiero di guerra contro la Russia. Se qualcuno dei numerosi commentatori avesse ancora qualche illusione, eccolo qui. Gli Usa sono il nostro avversario, e il loro loquace 'paciere' si è ormai schierato sul sentiero di guerra contro la Russia".
Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, al suo arrivo al Consiglio europeo a Bruxelles, ha affermato che l'Ucraina è pronta ai negoziati per un cessate il fuoco con la Russia. "Un cessate il fuoco è possibile. Penso che ognuno di noi voglia un cessate il fuoco, ma serve più pressione sulla Russia".
"Gli Stati Uniti vogliono ancora incontrare la Russia, ha detto il Segretario di Stato Usa, Marco Rubio, dopo le nuove sanzioni. "Vorremmo ancora incontrare i russi. Siamo sempre interessati a un dialogo se c'è l'opportunità di raggiungere la pace" ha detto Rubio.