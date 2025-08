Guerra in Ucraina, Kiev: attacchi russi senza sosta. Raid nel Donetsk e a Mykolaiv. “Almeno 9 morti”

09:35

Aiea: esplosioni e fumo vicino alla città di Zaporizhzhia

Gli inviati dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aeia) alla centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia hanno sentito esplosioni e ha visto del fumo provenire da un luogo vicino al sito. Lo ha riferito il direttore generale dell'Aiea, Rafael Grossi, in una dichiarazione. Gli ispettori incaricati di monitorare il funzionamento della centrale sono stati informati dagli operatori dell'impianto che il fumo proveniva da una struttura ausiliaria che "e' stata attaccata da bombardamenti e droni dalle 9 del mattino" di ieri. L'impianto ausiliario si trova a 1.200 metri dal perimetro della centrale e il team dell'Aiea ha continuato a vedere fumo provenire da quella direzione anche nel pomeriggio. Questo e' "l'ultimo di una serie di incidenti che si sono verificati nelle ultime settimane e mesi, ed evidenziano ulteriormente i potenziali pericoli per la sicurezza nucleare durante il conflitto militare", ha sottolineato Grossi. "Qualsiasi attacco nelle vicinanze di una centrale pone potenziali rischi per la sicurezza nucleare e dovrebbe essere evitato. Ancora una volta, esorto alla massima moderazione militare", ha insistito, "per prevenire il rischio di un incidente nucleare". Sebbene i sei reattori siano spenti, i loro sistemi di raffreddamento e sicurezza richiedono una fonte costante di energia. La centrale di Zaporizhzhia, la più grande d'Europa, è dal 2022 sotto il controllo russo. L'Aiea, che ha mantenuto una missione, ha ripetutamente e invano chiesto l'istituzione di una zona demilitarizzata per prevenire qualsiasi tipo di incidente.