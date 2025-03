Guerra in Ucraina news, Trump sospende gli aiuti militari. “La ripresa dipenderà da Zelensky”

06:28

Trump sospende gli aiuti militari all'Ucraina

Donald Trump ha sospeso "temporaneamente" tutti gli aiuti militari statunitensi all'Ucraina. Secondo un alto funzionario della Casa Bianca che ha annunciato la decisione del presidente nella tarda serata di ieri, gli aiuti non riprenderanno finché il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non dimostrerà che l'Ucraina è impegnata nei negoziati di pace con la Russia. "Il presidente ha chiarito che la sua attenzione è rivolta alla pace. Abbiamo bisogno che anche i nostri partner si impegnino a raggiungere questo obiettivo", ha affermato il funzionario statunitense. "Ci stiamo fermando per rivedere il nostro aiuto e garantire che contribuisca a trovare una soluzione". La decisione avrebbe effetto immediato e sospenderebbe le consegne di armi e munizioni all'Ucraina, comprese quelle già ordinate. Anche quasi 4 miliardi di dollari di aiuti militari già approvati dal Congresso sarebbero sospesi dopo questa decisione.