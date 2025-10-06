Guerra in Ucraina news, Kiev attacca con centinaia di droni: a Belgorod in 40 mila senza elettricità. Mosca risponde con un black out nella regione di Chernihiv

Roma, 6 ottobre 2025 - Con Trump distratto dal Medio Oriente, e Putin sempre più aggressivo, la pace tra Ucraina e Russia sembra essere sempre più lontana, e a breve arriva l'inverno. Infatti le infrastrutture energetiche sono nel mirino di Mosca e Kiev, in vista del grande freddo. Ieri notte le Forze armate ucraine hanno sferrato un attacco con centinaia di droni contro il territorio russo. Il ministero degli Esteri di Mosca lo ha definito uno dei più grandi attacchi di rappresaglia di Kiev dall'inizio delle ostilità, aggiungendo di aver abbattuto "251 droni ucraini ad ala fissa", di cui 40 sulla Crimea, 62 sul Mar Nero e decine lanciati contro le regioni di Kursk e Belgorod.

A Belgorod il raid ucraino sembra avere avuto successo, avendo lasciando almeno 40 mila russi senza elettricità, ha fatto sapere il governatore Vyacheslav Gladkov, che ha confermato i danni gli impianti energetici e l'interruzione della fornitura di energia nella città russa. Nella notte in volo anche i droni russi, Kiev ha affermato di averne intercettati 83 su 116 lanciati da postazioni a Millerovo, Kursk, Bryansk, Primorsko-Akhtarsk e Hvardiiske, nella Crimea. Trenta UAV del Cremlino hanno raggiunto gli obiettivi, tra cui un impianto energetico nella regione ucraina di Chernihiv, nella zona di Ichnianshchyna, dove c'è stato un blackout. Pesante raid russo con droni anche contro la città ucraina di Kharkiv che "è stata attaccata 15 volte da droni nemici. In base alle informazioni preliminari, l'area colpita è il distretto di Novobavarsky" ha dichiarato il sindaco Ihor Terekhov.

