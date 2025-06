Guerra in Ucraina news, Mosca ammassa truppe per sfondare a Sumy. Sbu : “Reclutano minori per informazioni sensibili”

Roma, 30 giugno 2025 - Dopo l'attacco record di ieri con 537 ordigni volanti, di cui 477 droni e 60 missili, la Russia stanotte ha colpito in diverse zone dell'Ucraina con 'soli' 107 UAV kamikaze 'Shahed' e simulatori di vario tipo. La maggior parte degli attacchi hanno coinvolto le regioni di Donetsk e di Kharkiv, mentre l'aeronautica russa rinìvendica di aver abbattuto 15 droni di Kiev, diretti nel Kursk e sul Mar d'Azov. Ieri sera è stato c hiuso anche il ponte in Crimea, in seguito a segnalazioni di esplosioni e di fuoco attivo della difesa aerea russa nella città di Kerch, fa sapere il Kyiv Independent, citando il canale Telegram di Crimean Wind. Ieri il britannico Telegraph affermava che l'offensiva estiva russa era in stallo a Sumy, e oggi l'americano Wall Street Journal fa sapere che le forze russe, a soli 20 chilometri dalla città strategica, capoluogo dell'omonima regione nel nord dell'Ucraina, stanno ammassando circa 50.000 soldati nell'area per un'offensiva decisiva. Mosca sfrutta chiaramente la netta superiorità numerica, mettendo pressione alle forze ucraine con offensive simultanee lungo diverse sezioni del fronte. "La loro strategia principale è logorarci con i numeri", ha confermato il generale Oleksandr Syrskiy, comandante supremo delle forze armate ucraine. Intanto il presidente Usa Donald Trump, pur insistendo per colloqui di pace tra Mosca e Kiev, ha espresso la sua frustrazione per l'atteggiamento poco chiaro di Vladimir Putin, che nelle ultime settimane ha intensificato gli attacchi missilistici contro il territorio ucraino.

Militari ucraini della 101esima Brigata si preparano a sparare con un obice D-30 da 122 mm verso le posizioni russe nell'area di Donetsk