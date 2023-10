Guerra in Ucraina, Igor il campione di scacchi che ora combatte al fronte

Kiev, 7 ottobre 2023 – Scacco matto! Igor stringe tra le mani il suo telefonino. L’unico contatto con il mondo ‘esterno’. O meglio il suo mondo: gli scacchi. Gioca online, mentre imbraccia l’arma sul fronte ucraino. Kovalenko, 34 anni, campione ucraino di scacchi, è oggi il numero 61 al mondo secondo la classifica Fide (Federazione internazionale degli scacchi). E’ anche uno dei volontari che si sono arruolati nelle forze armate ucraine. Fa parte del corpo dei genieri. Si occupa di organizzare il passaggio delle truppe in territori pericolosi, di costruire un sistema di comunicazioni tra i vari reparti, di scegliere i luoghi più adatti per i campi base. A volte apre nuove vie, aggiusta collegamenti, ripara ponti, studia soluzioni per attraversare luoghi e insidie.

La vita prima del fronte

Ma cosa c'era prima della guerra per Kovalenko? Scacchi e una famiglia numerosa. Non ricca, originaria di un piccolo centro non lontano da Dnipro. "Gli scacchi sono il nostro gruppo sanguigno. Tutti sanno giocare. Tre quarti della famiglia partecipa a tornei. Personalmente questo mondo mi ha permesso evadere dalla realtà che c'era in Ucraina 30 anni fa". Una relazione, quella con i pezzi e il gioco, che ha attraversato tutte le fasi. "E' come se il colpo di fulmine iniziale si fosse poi trasformato in amore, poi in amicizia e rispetto... Gli scacchi si sono rivelati il trampolino per un ragazzo di provincia per sfuggire alla povertà".

Sul fronte per difendere la sua Ucraina, racconta: “Mi mancano i tornei, l'atmosfera della competizione sportiva e, cosa più importante, il gioco in sé. Ora posso giocare solo su internet e sono riuscito a giocare dal vivo solo una volta, perché in quel periodo ero in congedo per malattia". A novembre del 2022, in Israele, ai campionati mondiali a squadre. Un piccolo scampolo di normalità, prima di imbracciare di nuovo le armi.